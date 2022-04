Bruce Willis rejeitou papel em filme clássico por não entender o roteiro

Bruce Willis, ator conhecido principalmente pela franquia Duro de Matar, recusou um grande filme nos anos 90 porque não entendeu o enredo do projeto.

Trata-se do romance Ghost: Do Outro Lado da Vida, de 1990, do qual ele havia sido convidado interpretar Sam Wheat, papel que ficou ccom Patrick Swayze no final das contas.

Em entrevista ao The New York Times, o ator revelou mais detalhes sobre a história após ter sido perguntado sobre sua decisão: “Eu disse: ‘Ei, o cara está morto. Como você vai ter um romance?’ Últimas palavras famosas”, brinca Willis.

Esse não foi o único grande filme que Bruce Willis recusou: anteriormente, ele também já havia falado sobre ter deixado Atração Fatal de lado para focar em Duro de Matar, o que foi muito sábio. No entanto, ele também abriu mão de O Paciente Inglês, que poderia ter lhe rendido um Oscar.

Bruce Willis é diagnosticado com afasia

Em março, a família de Bruce Willis divulgou que o ator de 66 anos está se afastando de sua carreira após ser diagnosticado com afasia.

Segundo o We Got this Covered, a condição é “um distúrbio de linguagem causado por danos cerebrais que muitas vezes podem afetar a capacidade de comunicação de uma pessoa”.

Nas últimas semanas, circularam rumores de que Willis estava sofrendo de dificuldades cognitivas que o obrigavam a usar um fone de ouvido para transmitir suas falas nos sets, e a informação foi confirmada.

Desejamos forças ao ator!