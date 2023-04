Bruna Marquezine se emociona com trailer de Besouro Azul; veja

Bruna Marquezine, que está no elenco do novo filme de super-herói da DC, Besouro Azul, se emocionou com o lançamento do trailer nesta segunda-feira (4).

A atriz vive o interesse amoroso do herói titular e, ao ver o trailer do longa que marca sua estreia em Hollywood, ela quase chorou de tão empolgada que ficou.

Confira a reação da atriz no vídeo, compartilhado no Twitter pela Warner Bros. Brasil:

O vídeo mais fofo do mundo! A Bruna Marquezine reagindo (e se emocionando) com o lançamento do trailer de #BlueBeetle 🥺💙 Ela é perfeita!



📸: @BruMarquezine pic.twitter.com/nddNc3kEmS — Warner Channel Brasil (@WarnerChannelBR) April 4, 2023

Mais sobre Besouro Azul

O novo filme da DC deve trazer a terceira encarnação do personagem dos quadrinhos, o nome civil desta versão é Jaime Reyes, que conseguiu seus poderes após um escaravelho alienígena se conectar a ele e lhe conceder um traje superpoderoso.

Xolo Maridueña interpreta Jaime Reyes/Besouro Azul. O filme contará também com a brasileira Bruna Marquezine, além de, George Lopez, Adriana Barraza, e Susan Sarandon, e será dirigido por Manuel Soto.

O mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, do remake de Scarface, escreveu o roteiro do filme. A direção é de Angel Manuel Soto.

Besouro Azul tem estreia marcada para 17 de agosto deste ano.

