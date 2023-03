Cameron Diaz deve voltar a se aposentar após filme da Netflix

Cameron Diaz pretende dar uma pausa na carreira novamente. A atriz se aposentou de Hollywood em 2018, mas após convite do amigo Jamie Foxx para rodar um filme da Netflix, Back in Action, ela saiu da aposentadoria.

No entanto, problemas no set de filmagem fizeram a atriz repensar a decisão de continuar em Hollywood. Segundo o Daily Mail, Foxx ‘teve um colapso absoluto’ no set do filme, o que levou à demissão de três pessoas.

Continua depois da publicidade

Embora Diaz não tenha problema com Foxx, ela odeia o “drama e conflito” que tantas vezes surgem nos sets de filmagem. Além disso, pesou o fato da atriz ter ficado longe da filha de 3 anos, Raddix, e do seu marido, Benji.

“Esses dias de trabalho consecutivos de 10 horas têm sido demais para ela e ela odeia ficar longe de Raddix’, disse uma fonte da publicação, que acrescentou: “Cameron ama ser mãe mais do que qualquer coisa no mundo”.

Ainda segundo a fonte, Cameron Diaz “odeia drama e confronto. É por isso que ela se aposentou do negócio em primeiro lugar. Ela já se provou na indústria e não tem mais nada a provar a ninguém”.

Diaz deu à luz Raddix em dezembro de 2019 e, desde então, tem tido uma vida bem reservada ao lado da família.

Ao longo de duas décadas, Cameron Diaz acumulou mais de 40 filmes de grande sucesso e já chegou a ser a atriz mais bem paga de Hollywood.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.