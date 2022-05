Cantora Lizzo ganha documentário da HBO Max

A cantora Lizzo, de hits como Truth Hurts, Juice e a recente About Damn Time, é a próxima estrela a ganhar um documentário na HBO Max.

A notícia foi revelada em primeira mão pela própria cantora durante apresentação do Warner Bros. Discovery Upfront que aconteceu nesta quarta-feira, 18, no Madison Square Garden, em Nova York. As informações são da Billboard.

Esperado para estrear ainda neste ano, o projeto não tem título até o momento, mas em comunicado à imprensa é revelado que o filme documentário acompanhará “a jornada de uma superestrela pioneira que se tornou o movimento que o mundo precisava desesperadamente apenas por ser ela mesma.”

A descrição continua: “O documentário da HBO Max compartilha a história inspiradora por trás de seu começo humilde até sua ascensão meteórica, com um olhar íntimo dos momentos que moldaram sua ascensão à fama, sucesso, amor e estrelato internacional.”

A cantora Lizzo comemora a conquista: “Enquanto crescia, nunca sonhei que passaria por todas as coisas que conquistei na minha vida, e estou apenas começando. Estou tão animada por poder compartilhar e reviver minha jornada com meus fãs e com a HBO Max.”

“De ‘Cuz I Love You’ à minha dramática turnê mundial, perdendo e ganhando amor, e criando meu novo álbum Special, vocês poderão ver a quantidade de tempo, paciência, sangue, suor e lágrimas que entraram nesse processo. Leva 10 anos para se tornar um ‘sucesso da noite para o dia’, e espero poder inspirar outros jovens criativos a seguirem em frente”, encerra a estrela da música.

Sarah Aubrey, chefe de conteúdo original do streaming, também comenta: “Ter a chance de trabalhar com alguém que admiramos e adoramos há tanto tempo é um sonho que virou realidade. O formidável talento de Lizzo divertiu e inspirou milhões, e estamos em êxtase por ajudar a compartilhar sua incrível jornada.”

O novo álbum de Lizzo, Special, será lançado no dia 15 de julho, e a cantora começa sua nova turnê de divulgação em setembro. Também é possível ver Lizzo no reality show Watch Out for the Big Grrrls, disponível na Amazon Prime Video.

