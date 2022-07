Capitã Marvel 2 confirma presença de heroína em imagem

A sequência de Capitã Marvel, The Marvels, confirmou a presença de uma importante heroína do MCU em imagem.

Uma nova foto dos bastidores do filme foi revelada, trazendo Iman Vellani como Ms. Marvel. Ela vai retornar ao universo da editora após a série.

Continua depois da publicidade

É possível ver a personagem com um novo traje, diferente do usado na série, enquanto a maquiadora finaliza a maquiagem (via The Direct).

Ela parece estar em um local alienígena, e um homem pintado de azul aparece ao seu lado, dando indícios de que é um soldado Kree.

Veja o visual, abaixo.

Mais sobre The Marvels

The Marvels é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

The Marvels, a sequência de Capitã Marvel, chega aos cinemas em 27 de julho de 2023.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.