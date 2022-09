Capitão América 4: Ator revela cena que não pode faltar no filme

Anthony Mackie revelou algo que quer muito ver em Capitão América: Nova Ordem Mundial. O filme será o primeiro filme do ator como a nova versão do Capitão apresentada na Falcão e o Soldado Invernal.

Em uma entrevista com a E!, o interprete de Sam Wilson revelou que quer ter uma cena de ação que rivalize com a fantástica cena do elevador em Capitão América 2: O Soldado Invernal. A cena se destaca na Marvel ao lado da luta do corredor na primeira temporada de Demolidor da Netflix.

Mackie sabe que eles vão precisar trazer algo especial assim. Mesmo com toda a loucura acontecendo do MCU como Celestiais gigantescos saindo do mar, invasões Skrull, e até lobisomens, o ator só vai estar satisfeito quando tiver sua cena espetacular de ação. Veja o que o ator disse:

“Eu quero uma cena de luta que rivalize coma cena de Chris Evans no Elevador […], Quando ele lutou com 10 caras no elevador. Aquilo foi uma cena absurda. A primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, ‘Isso é maluquice.’ Então eu só quero uma cena de luta que rivalize com aquela.”

Filme do novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. O elenco ainda conta com Tim Blake Nelson, Carl Lumbley, Danny Ramirez e Shira Haas.

Julius Onah é o diretor, enquanto Malcolm Spellman cuida do roteiro.

Capitão América: Nova Ordem Mundial (Capitão América 4) estreia no dia 3 de maio de 2024.

