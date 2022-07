Capitão América 4 indica retorno de icônico vilão da Marvel

Capitão América 4 teve seu título oficializado durante a San Diego Comic-Con 2022, Nova Ordem Mundial (New World Order). Isso indica o retorno de um grande vilão da Marvel.

O título sugere que o Caveira Vermelha do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) pode retornar mais uma vez. A última vez que ele foi visto foi em Vingadores: Ultimato.

Os detalhes sobre o quarto filme do Capitão América são escassos, embora a Fase 4 do MCU tenha criado uma estrutura para o que vem a seguir.

Depois de obter o escudo e a bênção de Steve para tomar seu lugar, Sam perdeu sua chance de se tornar o Capitão América em Falcão e o Soldado Invernal, permitindo assim que o governo desse o título para John Walker de Wyatt Russell.

Mas no final, Sam superou suas reservas e aceitou a posição de Capitão América. Capitão América: Nova Ordem Mundial provavelmente continuará de onde a série Disney + parou com sua história.

Quanto sobre o que a história de Capitão América 4 será, o título recém-anunciado sugere uma possível conexão com o Caveira Vermelha.

Retorno do Caveira Vermelha

Nos quadrinhos, Nova Ordem Mundial é o nome de uma organização dirigida pelo Caveira Vermelha em uma história do Incrível Hulk, que se desenrolou na década de 1990.

Como muitos dos planos do vilão, o objetivo da Nova Ordem Mundial era a dominação mundial. Foi preciso o Hulk, a equipe de Vingadores do Cavaleiro Negro e Doc Samson para frustrar o esquema do Caveira Vermelha.

A interpretação do MCU desta história pode não incluir nenhum desses heróis, mas o novo filme do Capitão América com o mesmo nome do maior inimigo de Steve Rogers levanta a possibilidade de que ele esteja envolvido.

Depois de ser enviado para Vormir, o vilão aparentemente perdeu sua identidade e todas as ambições malignas que ele tinha como líder da HIDRA do MCU. Ele não é a pessoa que era em Capitão América: O Primeiro Vingador, então algo drástico teria que acontecer com seu personagem para que ele volte como o vilão da Nova Ordem Mundial.

No entanto, tirá-lo de Vormir e fazê-lo se redescobrir não é um cenário impossível. Como o Caveira Vermelha não está morto, Ross Marquand teoricamente poderia ser trazido de volta para interpretar o personagem se a Marvel decidir que ele é a melhor escolha para Capitão América 4.

Capitão América 4 estreia em 3 de maio de 2024. Os filmes anteriores do herói podem ser vistos no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.