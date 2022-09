Capitão América 4 tem elenco revelado; saiba mais

O novo filme da Marvel, Capitão América: Nova Ordem Mundial (Capitão América 4) teve seu elenco revelado.

Durante a D23, o longa-metragem estrelado por Anthony Mackie ganhou novidades muito importantes, além de confirmar retorno de grande vilão.

Tim Blake Nelson, astro de O Incrível Hulk, vai retornar como o vilão Líder. Ele será a ameaça principal do filme. Ele esteve presente no evento e revelou ser uma honra fazer parte da Marvel (via The Direct).

“Estou muito feliz, a Marvel faz parte da história do cinema e fazer parte disso é uma honra absoluta”, disse ele.

Além de Nelson, Carl Lumbley vai voltar como Isaiah Bradley, e Danny Ramirez será o novo Falcão. Ambos estiveram no elenco de Falcão e o Soldado Invernal. Shira Haas é a última novidade, e vai viver a heroína Sabra.

Filme do novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. Por enquanto, ainda não sabemos se a trama também terá o envolvimento de Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan.

Julius Onah é o diretor, enquanto Malcolm Spellman cuida do roteiro.

Capitão América: Nova Ordem Mundial (Capitão América 4) estreia no dia 3 de maio de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.