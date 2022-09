Capitão América vai aparecer em Thunderbolts? Ator responde

Anthony Mackie já tem seu protagonismo confirmado em Capitão América: Nova Ordem Mundial, que deve ser lançado em maio de 2024. Mas nem mesmo o ator tem ideia de que outras produções da Marvel irá participar.

Podemos deduzir que Sam Wilson terá um papel importante nos filmes já anunciados Vingadores: Dinastia Kang e Guerras Secretas. Porém os fãs estão em dúvida sobre a presença do novo Capitão América em Thunderbolts, por exemplo.

A expectativa existe porque Bucky, interpretado por Sebastian Stan, tem presença confirmada no filme sobre a equipe de anti-heróis. Mas Mackie diz não fazer ideia se fará uma aparição no longa.

Em uma entrevista com a Variety, o ator foi questionado diretamente sobre um provável papel em Thunderbolts, mas o astro de Falcão e o Soldado Invernal admitiu que quando se trata do MCU ele está a disposição quando for necessário.

“Eu não tenho ideia. Você sabe como isso funciona. Eles te ligam uma semana antes e dizem algo como ‘Somos seus donos. Vem fazer parte do filme.'”

O Capitão América certamente tem espaço para fazer uma aparição em Thunderbolts, sendo uma nova oportunidade para vermos o reencontro de Sam e Bucky, já que Stan confirmou que não estará no filme solo de Mackie. Além disso, tanto as duas produções serão gravados ao mesmo tempo, o que pode aproximar as duas produções.

Filme do novo Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie. O elenco ainda conta com Tim Blake Nelson, Carl Lumbley, Danny Ramirez e Shira Haas.

Julius Onah é o diretor, enquanto Malcolm Spellman cuida do roteiro.

Capitão América: Nova Ordem Mundial estreia no dia 3 de maio de 2024, já Thunderbolts será lançado no dia 26 de julho do mesmo ano.

Sobre o autor Gabriel Soldeira