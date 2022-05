Casa de Invocação do Mal é vendida por mais de R$ 7 milhões

A casa em Rhode Island que inspirou o sucesso Invocação do Mal foi vendida por mais de US$ 1,5 milhão, o equivalente a R$ 7.095.000.

Famosa por ter sido o local das investigações paranormais de Ed e Lorraine Warren, que foram interpretados por Patrick Wilson e Vera no filme de James Wan, a casa agora tem uma nova proprietária.

Continua depois da publicidade

Em meio a várias ofertas, Jacqueline Nuñez deu o lance mais alto e conseguiu comprar a casa de Cory e Jennifer Heinzen, seus antigos proprietários.

“Vim visitar e pensei: Tenho que comprar esta casa. Esta compra é pessoal para mim. Não é um empreendimento imobiliário. É em torno de minhas próprias crenças”, disse Nuñez ao Globe.

E suas crenças a levaram a pagar até mais do que a casa vale: a quantidade pedida pelos proprietários era de US$ 1,2 milhão, mas Nuñez pagou 27% a mais para poder chamar a casa que inspirou Invocação do Mal de sua. Corajosa!

Jacqueline se compromete a manter a casa aberta para visitas públicas, segundo o Boston Globe.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.