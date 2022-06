Casal de Vermelho, Branco e Sangue Azul estrela primeiras fotos do filme

Matthew López, diretor da adaptação em live-action do livro Vermelho, Branco e Sangue Azul (Red, White & Royal Blue) para a Amazon Prime Video, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram as primeiras imagens dos bastidores do longa.

Tiradas por Stephen Goldblatt, as fotos mostram os atores Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez lendo o roteiro juntos durante os primeiros ensaios para o filme, onde interpretarão Henry e Alex, respectivamente.

“Passei as últimas duas semanas ensaiando com @nicholasgalitzine e @taylorzakharperez. Tem sido uma alegria ver Henry e Alex ganhando vida na sala. Ansioso para fazer esse filme com eles. Aqui vamos nós!”, escreveu na rede social.

Confira as imagens logo abaixo:

Mais sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul

Vermelho, Branco e Sangue Azul conta a história de Alex, o filho mexicano-americano da presidente dos Estados Unidos que se apaixona pelo Príncipe Henry, do Reino Unido.

Taylor Zakhar Perez, de A Barraca do Beijo, foi escalado para viver Alex. Assim como o personagem, o ator tem ascendência mexicana.

Já o papel de Henry ficou com Nicholas Galitzine, que já tem experiência como príncipe após ter atuado na versão de Cinderela com Camila Cabello.

Clifton Collins Jr, Stephen Fry, Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Aneesh Sheth, Polo Moín, Ahmed Elhaj e Akshay Khanna também estão no elenco.

Ainda não há previsão de estreia para a adaptação de Vermelho, Branco e Sangue Azul.

