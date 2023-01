Casamento Armado: Prime Vídeo divulga trailer de filme com Jennifer Lopez

O Prime Vídeo divulgou o novo trailer do filme com Jennifer Lopez, Casamento Armado, e que promete muita ação no que era para ser apenas um casamento.

Juntamente de Lopez, o ator Josh Duhamel vai estrelar o longa do streaming, vivendo Tom, que está prestes a se casar com Darcy.

No novo filme, ambos são um casal, que após terem seu casamento interrompido por piratas, precisam salvar a si mesmo e sua família.

A partir desse momento, ambos iniciam uma corrida contra o tempo para que consigam ter o casamento perfeito.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Casamento Armado

“Darcy e Tom reúnem suas adoráveis, mas teimosas, famílias em um destino paradisíaco para celebrar o casamento. Tudo ia bem até que os dois começam a questionar se realmente deveriam ficar juntos”, diz a sinopse.

“Como se isso não fosse uma ameaça suficiente, o evento é invadido por piratas e os noivos se veem na missão de salvar suas respectivas famílias e convidados. A situação de risco evoca dúvidas sobre os reais motivos que levaram os dois a tomarem a importante decisão de se casar. ‘Até que a morte os separe’ assume um novo significado para os dois, que vão tentar não se matar em primeiro lugar”, conclui a sinopse.

Além de Lopez e Duhamel, o elenco do filme conta com Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz.

Jason Moore dirige o filme, que tem o roteiro escrito por Mark Hammer.

Casamento Armada estreia em 27 de janeiro no Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.