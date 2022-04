Cavaleiro da Lua pode ter conexão com Thor 4

Os fãs da Marvel sabem que Cavaleiro da Lua se passa no MCU, mas o público geral não precisa ter visto os mais de 30 filmes e séries do estúdio para compreender a obra.

Ao longo dos quatro episódios já lançados da primeira temporada de Cavaleiro da Lua, no Disney+, não foi notada nenhuma conexão com outros personagens ou projetos do estúdio. Até agora.

O lançamento do primeiro teaser trailer oficial de Thor: Amor e Trovão, que chega aos cinemas em julho, confirmou que o novo filme da Marvel terá deuses da mitologia grega em seu enredo, incluindo o próprio Zeus.

Enquanto isso, Cavaleiro da Lua tem fortes conexões com os deuses egípcios, e isso dá margens para a teoria.

Unindo Thor e Cavaleiro da Lua

Konshu é o deus da lua, que é aprisionado em um ushabti no terceiro episódio da série do Disney+. No início do episódio quatro, percebe-se também que há outras estátuas no local que também possam estar aprisionando mais deuses.

Essa sala pode ser a porta que liga Cavaleiro da Lua a Thor: Amor e Trovão. Com o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses, chegando ao novo filme da Marvel para cumprir com sua missão de aniquilar todos os deuses, não é impossível que, antes, ele resolva dar uma passadinha no Disney+ para matar algumas divindades de Cavaleiro da Lua.

Mais uma possível conexão

No trailer de Thor 4, duas cabras são vistas carregando a carruagem voadora do personagem.

No quarto episódio de Cavaleiro da Lua, Steven e Lua veem uma cabra acima deles quando estão procurando pela tumba de Ammit. Não há nenhuma prova que seja uma das cabras de Thor, mas pode ser possível.

Cavaleiro da Lua segue em lançamento pelo Disney+, enquanto Thor: Amor e Trovão chega em julho aos cinemas.