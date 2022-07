Cavaleiros do Zodíaco: Astro de Game of Thrones aparece em 1º vídeo do live-action

Um novo vídeo dos bastidores oferece o primeiro registro da produção da Toei e Sony, Os Cavaleiros do Zodíaco. O live-action do popular anime está em produção e tem primeiras imagens de atores nos bastidores.

O vídeo dos bastidores foi exibido no painel do filme na San Diego Comic Con, agora foi publicado para o público através do canal da IGN China. Na prévia contém detalhes da produção como as coreografias de lutas e a utilização dos efeitos especiais na produção.

O vídeo mostra as primeiras imagens do ator Mackenyu Arata como Seiya, sendo filho do falecido artista marcial e ícone do cinema japonês Sonny Chiba, as expectativas são altas.

No vídeo tem alguns membros do elenco como; Diego Tinoco, de Teen Wolf, como Ikki de Fênix, Sean Bean, de Game of Thrones , como o mestre de Seiya, Alman Kiddo, e a estrela da antiga franquia X-Men, Famke Jansen, sem informações da personagem reveladas.

Confira a prévia reportada pelo CBR:

Primeira produção live-action americana do anime

Adaptação live-action da série Cavaleiros do Zodíaco, não contém sinopse oficial divulgada, mas está prevista para ser lançada em 2023.

O filme contará com Madison Iseman (série Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado), Mark Dacascos (John Wick 3), Famke Janssen (X-Men), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On ​​My Block) e Sean Bean (Game of Thrones) no elenco.

A produção teve apenas um pôster divulgado oficialmente.

No Brasil a produção está disponível em variadas plataformas, mas o filme de 2019 adaptando em 3D o popular anime está na Netflix, clique aqui para assinar.

