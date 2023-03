Cavaleiros do Zodíaco: Ikki e Seiya lutam no trailer do live-action

Os Cavaleiros do Zodíaco vai ganhar um filme em live-action e parece que veremos batalhas explosivas como no anime/mangá.

A prévia não oferece muito contexto para quem não conhece a história, mas parece adaptar o primeiro arco da obra original, com direito até a Ikki malvado.

Também vemos vislumbres de Atena, que mostra todo seu poder, além das armaduras genéricas que criaram para essa produção.

Confira o trailer, abaixo.

Primeira produção live-action americana do anime

O filme contará com Madison Iseman (série Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado), Mark Dacascos (John Wick 3), Famke Janssen (X-Men), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On ​​My Block) e Sean Bean (Game of Thrones) no elenco.

A produção teve apenas um pôster divulgado oficialmente.

No Brasil a produção está disponível em variadas plataformas, mas o filme de 2019 adaptando em 3D o popular anime está na Netflix, clique aqui para assinar. O live-action de Os Cavaleiros do Zodíaco estreia em 28 de abril no Japão.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.