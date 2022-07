Cena cortada de Harry Potter teria feito a franquia muito melhor

Como qualquer outro filme, Harry Potter conta com cenas deletadas. Uma das sequências que não foram parar na versão final de As Relíquias da Morte – Parte 1, no entanto, teria feito a franquia ainda melhor.

No começo do filme, vemos Harry, Rony e Hermione se despedindo de suas vidas pessoais, em razão da guerra contra Voldemort e os Comensais da Morte. A cena deletada em especial aprofunda a despedida de Harry e os Dursley.

Na cena, Duda Dursley, primo de Harry, pergunta por que Harry não está acompanhando a família, ao que Válter Dursley responde que Harry provavelmente não gostaria de ir com eles.

Harry confirma isso e responde que os Dursley sempre o viram como um desperdício de espaço. Dudley, ignorando o seu pai, vai até Harry e diz que não acha que é um desperdício de espaço. Os dois apertam as mãos como despedida e quando Dudley se afasta Harry sorri e diz “te vejo por aí”.

Esta cena de um momento genuíno entre os dois primos foi mais fiel ao livro, foi totalmente filmada e dá prosseguimento ao momento em que Harry salvou Duda dos dementadores em Harry Potter e a Ordem da Fênix

Sua remoção tirou a chance do filme de mostrar o desenvolvimento de personagens importantes, especialmente o quanto Duda evoluiu desde o primeiro filme e em quão genuíno e compassivo Harry conseguiu permanecer apesar de tudo o que sofreu e ainda tem que enfrentar.

Remoção da cena prejudica o filme

Duda finalmente enfrentando sua família para dar a Harry uma despedida adequada lhe rendeu alguma redenção pelo papel que desempenhou no abuso de Harry pelos Dursley.

A aceitação de Harry dessa “oferenda de paz”, no entanto, é o desenvolvimento de personagem mais impressionante. Enquanto Harry sempre defendeu os outros que estão sendo intimidados, Harry lutou para enfrentar os Dursley por anos até depois do retorno de Voldemort, o que mostra o quanto os Dursley o maltrataram ele.

Depois de dezesseis anos de maus-tratos Harry teria todo o direito de não aceitar o novo comportamento de Duda. No entanto, ele o recebe com um sorriso, perdoando-o e até compartilhando a esperança de que eles se reúnam no futuro.

Os filmes de Harry Potter podem ser assistidos por meio do HBO Max.

