Cena de Aquaman 2 mostra polvo-robô gigante

Na Cinema Con 2022, a Warner Bros. divulgou conteúdo de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Uma cena chamou a atenção por apresentar nada menos que um polvo-robô gigante! Vale destacar que esse conteúdo não será divulgado na Internet, pois foi preparado exclusivamente para a Cinema Con 2022.

Confira abaixo uma descrição (via Comic Book) do conteúdo de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) que foi mostrado na Cinema Con 2022.

Conteúdo da Cinema Con 2022

“Arthur, com a sua armadura laranja, aparece em meio a um mar tempestuoso. Arraia Negra surge com uma tripulação em um submarino gigante.”

“Arraia Negra ainda é humano, mas parece exercer um antigo poder mágico. Arthur e Mestre do Oceano precisam se unir.”

“Eles aparecem andando juntos em uma floresta. O conteúdo termina com Mestre do Oceano na frente de um robô gigantesco que se parece com um polvo.”

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou em Aquaman.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.