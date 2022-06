Cena deletada de Doutor Estranho 2 mostra mais da variante do herói da Marvel

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) será lançado no Disney+ amanhã (22) e uma nova cena deletada do filme foi divulgada.

A cena, divulgada pela IGN, mostra Stephen Strange e Christine Palmer sendo entrevistados acerca do Método Strange-Palmer, que permite pacientes paralisados andarem novamente.

A cena provavelmente não se passa no universo 616 e sim no 838, visto que esse método foi discutido pelos dois personagens pouco antes do acidente de carro do primeiro Doutor Estranho.

Além disso, no Universo 616, Strange não parece mais trabalhar com medicina, portanto eles não teriam desenvolvido essa técnica juntos.

Sem falar que isso seria abordado no filme, mesmo que de forma passageira. Veja a cena, abaixo.

Doutor Estranho 2 está em exibição nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

