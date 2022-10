Cena deletada de Titanic torna história de Jack ainda mais trágica

O filme Titanic é um clássico do cinema e um dos mais premiados do Oscar. Dirigido por James Cameron, o longa-metragem de 1997 reuniu a atriz Kate Winslet e o ator Leonardo DiCaprio para contar uma história de amor dentro do navio mais famoso do mundo.

Além disso, assim como qualquer outro grande projeto, o filme contou com algumas cenas deletadas que deram mais ênfase na trágica história de Jack.

Continua depois da publicidade

“Um artista pobre e uma jovem rica se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor”, diz a sinopse.

Com DiCaprio e Winslet, o elenco ainda contou com Billy Zane, Victor Garber, Gloria Stuart, Bill Paxton, Kathy Bates, entre outros nomes.

História de Jack poderia ser pior

O diretor teve de cortar diversas cenas durante a edição, que ficaram de fora do corte final de Titanic. No entanto, a maioria das cenas não impactam muito a história, apesar de acrescentar profundidade em certos personagens (via ScreenRant).

Uma das cenas aparentemente mostra Jack e Cora juntos, sentados em um banco, com Jack ensinando a menina a desenhar. Ele estava mostrando alguns retratos que fez de alguns passageiros durante a viagem.

É um breve momento de Jack e Cora em todo o filme, mostrando o quão próximos eles se tornaram por um única cena que ficou de fora do corte final.

Após isso, os pais da menina a buscam, e ambos se despedem. Cora não é muito vista no filme, mas sua primeira aparição se deu junto de seus pais e a surpresa de ver o tamanho do navio.

Além disso, a menina é vista dando adeus quando o navio começava a navegar, e depois dançando com Jack na festa da terceira classe. O personagem havia dito para Cora que ela era “a melhor menina”, mostrando o vínculo de amizade entre os dois.

Cora e seus pais não tiveram um final feliz em Titanic, e seus destinos foram revelados em uma das cenas deletadas do longa-metragem.

Os passageiros da terceira classe tiveram muita dificuldade para chegar ao convés e aos botes salva-vidas, pois estavam trancados atrás do portões.

Jack, Fabrizio e Tommy conseguiram derrubar um desses portões, mas nem todos tiveram a sorte de chegar ao convés para se salvarem.

A cena deletada mostra Cora e seus pais tentando chegar ao convés e se deparando com um dos portões, mas o navio estava se enchendo de água, e os três se afogaram. Jack, posteriormente, morreu congelado, enquanto Rose, a mulher que ele se apaixonou, foi resgatada.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.