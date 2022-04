Cena deletada de Uncharted vem direto dos games; veja

A Sony Pictures divulgou uma cena deletada de Uncharted: Fora do Mapa, que é fortemente inspirada nos games.

A cena em questão mostra o jovem Nathan Drake e seu irmão, Sam, explorando um museu. Eles buscam por uma exibição em específico.

Eles sonham com aventuras e tiram sarro um do outro, explorando mais o relacionamento deles quando ainda jovens.

A cena claramente é inspirada em trecho de Uncharted 3, que mostra o jovem Nathan, embora o irmão dele não apareça nesse jogo.

Veja abaixo.

Mais sobre Uncharted

Uncharted: Fora do Mapa tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa é a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla tem a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted: Fora do Mapa, com Tom Holland, está disponível em plataformas digitais.