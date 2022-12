Cena do beijo em Enola Holmes 2 gera críticas; entenda

Enola Holmes 2, filme da Netflix estrelado por Millie Bobby Brown, tem gerado críticas após uma cena do beijo da protagonista no longa-metragem.

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores. Sam Claflin, o Mycroft Holmes do primeiro filme, ficou de fora.

Revelamos abaixo o que aconteceu com a cena para ter gerado forte críticas para a atriz de Enola Holmes; confira (via ScreenRant).

Atriz beijou colega de surpresa e ainda deu socos nele

Em uma entrevista recente para a própria Netflix, Brown relembrou um momento que chama de “fofo” no set de filmagens de Enola Holmes 2.

A atriz comentou que realmente beijou Louis Partridge no set, com a cena de Enola e Tewkesbury entrando no corte final. Ela ainda deu socos no ator, e depois percebeu que o estava machucando.

“Logo no ensaio, eu agarrei o rosto dele o beijei. Como ele é um bom amigo, eu fiquei socando-o. Sabe, eu não estava fingindo. Realmente estava machucando-o. No final, ele disse: ‘Millie, você poderia apenas fingir que está me socando?'”, comentou ela.

Jessica Steinrock, coordenadora de intimidade, criticou a atriz por ter surpreendido o colega de elenco, que pareceu desconfortável, pois o beijo foi sem consentimento.

“Tenho certeza que ela e seu parceiro de cena têm um relacionamento bem construído e muita confiança, mas nunca devemos surpreender alguém durante uma cena íntima ou de briga”, disse ela. “No final das contas, isso basicamente significa que ela não pediu consentimento para beijá-lo.”

“Millie tem mais poder nessa situação do que Louis, porque ela é uma estrela muito conhecida. Quando fazemos cenas mais picantes, adoramos mantê-las leves e divertidas; mas o consentimento é obrigatório”, concluiu.

Enola Holmes 2 já está disponível na Netflix.

Gabriel Silveira