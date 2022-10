Cena mais desconfortável de Harry Potter foi improvisada

Muitos fãs de Harry Potter não sabem, mas o momento mais desconfortável da franquia foi completamente improvisado. A cena acontece em Relíquias da Morte Parte 2, e até hoje, dá o que falar nas redes sociais. Recentemente, Tom Felton – o intérprete de Draco Malfoy – revelou tudo que os fãs precisam saber sobre essa cena.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Confira abaixo o que Tom Felton revelou sobre o momento mais desconfortável da franquia Harry Potter; confira.

Abraço de Draco e Voldemort foi puro improviso em Harry Potter

O momento mais desconfortável da saga Harry Potter é, definitivamente, o abraço que o Lord Voldemort dá em Draco Malfoy na reta final de As Relíquias da Morte.

Segundo Tom Felton, a cena foi completamente improvisada. O ator discute o assunto em “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard” (Além da Varinha: A Magia e o Caos de Crescer como um Bruxo), seu novo livro.

No final de As Relíquias da Morte, vale lembrar, Draco Malfoy abandona os colegas de Hogwarts para se juntar à família nas forças do Lord Voldemort. Nesse momento, Você Sabe Quem “presenteia” o bruxo com um desconfortável abraço.

“Em uma das tomadas, eu estava andando na direção dele pela enésima vez. Aí, ele levantou os braços. Foi um movimento discreto, mas não pude deixar de pensar: ‘Será que ele quer me abraçar?’”, comentou o astro.

A partir daí, Ralph Fiennes – o intérprete do Lorde das Trevas – deu um show de improviso, criando uma das cenas mais bizarras (e memoráveis) da franquia.

“Incerto, cheguei perto dele com os braços para baixo. Ele colocou seus próprios braços em volta de mim, e me deu talvez o abraço mais estranho da história do cinema. Mesmo nas gravações, foi de arrepiar. Um abraço do Voldemort foi assustador para Draco, e foi igualmente esquisito para mim”, descreve o ator em seu livro.

No cânone de Harry Potter, o momento representa um grande arrependimento para Draco. Afinal de contas, o personagem só se juntou aos Comensais da Morte por pressão da família.

Todos os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

