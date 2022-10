Cena mais icônica de Frozen faz referência a outro clássico da Disney

As animações da Disney são um sucesso entre o público infantil há décadas, desde Mickey até Luca, recente longa-metragem animado do gigante estúdio.

Um dos filmes que conquistou o público infanto-juvenil foi Frozen – Uma Aventura Congelante, um musical que traz Anna e Elsa, irmãs que precisam acabar com o inverno eterno.

Continua depois da publicidade

No entanto, o que muitos fãs não sabem é que a cena mais icônica do filme acaba fazendo referência a outro clássico da Disney (via ScreenRant).

“Acompanhada por um vendedor de gelo, a jovem e destemida princesa Anna parte em uma jornada por perigosas montanhas de gelo na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino”, diz a sinopse.

O elenco de voz de Frozen conta com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad, Jonathan Groff, Alan Tudyk, entre outros nomes.

Elsa em Frozen

Frozen e Cinderela possuem um ponto em comum

O conceito de transformação aparece repetidamente nos filmes de princesas da Disney, seja um vestido simples se transformando em um vestido brilhante, ou uma fera se transformando em um príncipe.

A repetição dessa ideia é um padrão de sucesso nas animações do estúdio, deixando com que os projetos não saiam de sua zona de conforto.

Isso denota o crescimento do caráter de uma maneira que as crianças possam entender mais facilmente, ao mesmo tempo em que transmite uma lição importante para elas.

Com a transformação do vestido de Elsa, Frozen mantém os elementos básicos, enquanto mostra que a mudança é sempre possível nos filmes.

Porém, Frozen tem algo em comum com Cinderela, e justamente nas transformações dos vestidos entre as duas icônicas personagens dos filmes.

Enquanto a Fada Madrinha de Cinderela dá a ela seu novo vestido mágico, Elsa dá a si mesmo um novo vestido, marcando uma mudança entre os filmes clássicos e modernos.

O resultado é que, enquanto uma recebe um novo vestido, visto que a personagem passou por muitas dificuldades, a outra afirma seu poder e consegue se superar.

A Fada Madrinha permite que Cinderela se torne alguém que não é por algumas horas, enquanto Elsa se torna quem realmente é para sempre.

Isso apenas demonstra que os filmes animados da Disney estão dando ainda mais espaço para a transformação de uma personagem, à medida que ela quer.

Frozen e Cinderela estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.