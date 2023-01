Cena pós-créditos de Homem-Aranha: De Volta ao Lar é oficialmente inútil

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa muda totalmente o status quo do Peter Parker de Tom Holland, mas, no processo, inutiliza completamente a cena pós-créditos de De Volta ao Lar.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar indicou que o Escorpião seria uma grande ameaça ao descobrir a identidade de Peter Parker e usá-la para prejudicá-lo.

Os filmes seguintes do Homem-Aranha nunca seguiram essa ameaça, mas ainda mais do que isso, eles a tornaram inconsequente – duas vezes. Quando Homem-Aranha: Longe de Casa terminou com o mundo inteiro descobrindo que Peter Parker é o Homem-Aranha, esse perigo superou a ameaça de um vilão descobrir a identidade de Peter.

A grande revelação de identidade criou a oportunidade perfeita para seguir a cena pós-créditos de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. No entanto, a ameaça do Escorpião foi ignorada e ele não foi apresentado em Sem Volta Para Casa.

Quando todos esquecem quem é Peter Parker no fim do filme, a ameaça do Escorpião é anulada. Dessa forma, a cena pós-créditos de De Volta ao Lar é inutilizada.

Homem-Aranha com novo elenco?

O ator Jacob Batalon pareceu condicionar sua presença em uma continuação apenas se a equipe retornar, o que pode ser uma referência às afirmações recentes de Tom Holland sobre uma possível pausa na carreira.

Mantendo o clima de incerteza, Batalon elogiou o trabalho feito em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, assumindo que o filme foi uma conclusão para a história, e que talvez outros atores continuem ela depois.

“Nós começamos muito jovens, sendo basicamente adolescentes quando começamos o primeiro filme. E assistir o arco dos filmes se juntar e todos os nossos personagens completarem um ciclo, eu diria que foi loucura”, disse ele.

“E então acabar como acabou, com um gancho enorme, obviamente, ninguém estava esperando por isso. Eu diria que é um final pungente para os nossos filmes. Coloca um ponto de exclamação na continuação do Homem-Aranha, mas talvez não conosco, e eu acho que isso é uma coisa incrível”, concluiu.

Enquanto incertezas pairam sobre o novo filmes do Homem-Aranha, Sem Volta Para Casa está disponível na HBO Max.

