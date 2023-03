Cena pós-créditos de Shazam! 2 tira sarro do 1º filme

Alerta de spoilers

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2), como de costume em filmes de super-heróis, conta com uma cena pós-créditos. Além de preparar uma possível sequência, ela tira sarro do primeiro filme do herói.

A cena do meio dos créditos do primeiro filme mostrou o Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong) após sua derrota pela família Shazam. Sivana está trancado em sua cela quando é recebido por Senhor Cérebro, um verme venusiano telepático.

Continua depois da publicidade

“Ah, que diversão vamos ter juntos. Os sete reinos estão prestes a ser nossos”, diz o verme a Sivana. Mas não foi bem isso que foi abordado na continuação.

A cena pós-crédito de Shazam! Fúria dos Deuses gira em torno novamente de Sivana em sua cela quando o Senhor Cérebro faz outra visita. Sivana não está muito satisfeito e quer saber o que aconteceu ao plano.

O verme diz a ele que tais grandes planos demoram um pouco para se concretizar, até porque ele só pode se arrastar e leva muito tempo para chegar a qualquer lugar. Ele promete a Sivana que há apenas mais uma coisa para fazer e então eles podem começar, antes de ir embora novamente.

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi vai retornar ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, viverão as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) está em exibição nos cinemas.

Shazam! está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.