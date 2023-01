Cenas de batalha espacial foram cortadas de Avatar: O Caminho da Água

Uma épica sequência de batalha espacial foi cortada de Avatar: O Caminho da Água. A informação foi revelada pelo roteirista do filme, Rick Jaffa.

Durante entrevista à EW, Jaffa explicou por que as cenas ficaram de fora da edição: “Houve uma ideia de uma batalha espacial com os Na’vi. Essa ideia ganhou muita força e conversamos muito sobre isso. Estávamos relutantes, no entanto. Como isso funcionaria com a história que estamos contando? Jim [James Cameron] disse: ‘Bem, me dê algumas semanas.’ Ele saiu e escreveu um roteiro inteiro. E, a propósito, um roteiro brilhante”.

Ainda segundo o roteirista, “no final das contas, todo o roteiro foi jogado fora porque simplesmente não funcionava com a história que estávamos contando”.

Recentemente foram divulgadas novas informações sobre Avatar 3, incluindo um novo narrador e novas culturas que serão introduzidas.

O que sabemos sobre Avatar 3?

Por enquanto, a história total do novo Avatar não foi revelada, embora o diretor James Cameron tenha confirmado que será sobre a família Sully e focará nas crianças.

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, bem como Champion, irão retornar aos seus respectivos papéis.

As filmagens de Avatar 3 estão 95% concluídas, e os roteiros dos próximos filmes também já foram finalizados, segundo o produtor Jon Landau.

“O que fizemos foi, antes de tudo, completar os quatro roteiros de Avatar 3, 4 e 5. O elenco os leu. Eles sabem para onde seus personagens vão. Filmamos 95% do terceiro filme. Temos um pouco que ainda precisamos pegar”, disse ele.

Avatar 3 estreia no dia 20 de dezembro de 2024. Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

