Certas Pessoas: Cena de beijo do filme foi criada por computação gráfica

O beijo entre os personagens Ezra (Jonah Hill) e Amira (Lauren London) em Certas Pessoas foi criado por computação gráfica.

Durante o seu podcast, Brilliant Idiots, outro ator do filme da Netflix, Andrew Schulz, revelou que Hill e London começaram a se beijar e logo pararam, com o resto do beijo sendo finalizado por computação. O motivo da interrupção do beijo não foi revelado.

“Eu nem sei se devo compartilhar isso, mas na cena final, eles nem se beijam”, entregou Schulz. “É CGI. Juro por Deus, filho. Estou lá [no set] assistindo ao casamento e vejo eles se beijando. E seus rostos param assim [o ator aponta cerca de 15cm de distância]. E eu me pergunto como eles vão colocar isso no filme. Ah, provavelmente vão cortar ali. Mas no filme, você pode ver seus rostos se aproximando, e então você pode ver eles dando meio que um beijo falso”, finalizou.

Sobre o filme

Na comédia romântica, Ezra (Jonah Hill) tenta se casar com a filha de Eddie Murphy, vivida por Lauren London. Mas o pai é altamente cético em relação ao namorado branco de sua filha.

Escrito por Kenya Barris e Jonah Hill e produzido por Barris, Hill e Kevin Misher, Certas Pessoas também tem no elenco. Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage e Mike Epps.

Certas Pessoas está disponível na Netflix. Veja o trailer:

