Certas Pessoas: Por que filme da Netflix está sendo detonado pelos críticos

Já disponível no catálogo da Netflix, a comédia satírica Certas Pessoas tem dividido a opinião dos assinantes. O filme – que tem Eddie Murphy e Jonah Hill no elenco principal – também falhou em conquistar a crítica especializada. Sendo assim, por que o longa está sendo completamente detonado na internet?

“Dois jovens de famílias e culturas totalmente diferentes se apaixonam e precisam lidar com a maior provação do relacionamento: conhecer os pais”, diz a sinopse oficial de Certas Pessoas.

Além de Eddie Murphy (Meu Nome é Dolemite) e Jonah Hill (O Lobo de Wall Street), o elenco de Certas Pessoas conta com Julia Louis-Dreyfus (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre), Lauren London (Madea’s Big Happy Family) e Rhea Perlman (Matilda).

Com esse elenco de peso, era para Certas Pessoas fazer sucesso. Sendo assim, o que explica o fracasso crítico do longa? Mostramos abaixo a resposta; confira!

Temática de Certas Pessoas não é abordada com profundidade

Certas Pessoas (You People, no título original) estreou na Netflix em 27 de janeiro de 2023. O longa tem direção de Kenya Barris, criador da sitcom black-ish.

O filme, como citamos anteriormente, falhou em impressionar a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem apenas 44% de aprovação.

“Certas Pessoas tem um elenco excelente e um grande potencial cômico – mas ambos são desperdiçados em um filme que oscila entre o comentário social e a comédia romântica sem se comprometer totalmente com nenhum deles”, diz o consenso do site.

Essa é a principal crítica da imprensa especializada: por tentar ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, Certas Pessoas acaba falhando nas duas.

O filme, dessa forma, não funciona nem como comédia romântica tradicional e nem como sátira com comentário social.

“Certas Pessoas fala de raça com tanta timidez, que faz Adivinhe Quem Vem Para Jantar se parecer com o Infiltrado na Klan de Spike Lee”, diz a crítica do jornal Boston Globe.

O comentário faz referências aos filmes Adivinhe Quem Vem Para Jantar (1967) e Infiltrado na Klan (2019). Ambos falam sobre racismo, mas sob perspectivas bem diferentes.

De acordo com a crítica do programa CTV’s This Morning, a trama de Certas Pessoas também falha em caracterizar os personagens afro-americanos.

“Em um filme no qual Jonah Hill e Kenya Barris abordam o privilégio branco e o afeto pela cultura negra, os personagens negros são tratados com pouca generosidade”, explica a resenha.

Já o jornalista Michael Phillips, do jornal Chicago Tribune, cita Eddie Murphy como “a única qualidade” do longa.

“Sem as reações secas de Murphy à cada nova ofensa, Certas Pessoais se tornaria insuportável”, comentou o especialista.

Finalmente, a reação da crítica diz que, apesar de seu talentoso elenco de estrelas, Certas Pessoas simplesmente “não é engraçado”.

“É um filme irrelevante, só isso”, diz Kyndall Cunningham, do site Daily Beast.

Você já pode conferir a trama de Certas Pessoas na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.