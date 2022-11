CGI de Pantera Negra 2 divide fãs da Marvel nas redes sociais

Sucesso de público e crítica, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre entrou para a história com a maior bilheteria de estreia do mês de Novembro. O filme da Marvel acumula elogios pela performance do elenco, a introdução de novos personagens e o respeito ao legado de Chadwick Boseman. Os efeitos especiais, por outro lado, dividem a opinião dos fãs.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Revelamos abaixo por que alguns fãs da Marvel não curtiram o CGI de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre; confira. (via Looper).

CGI de Pantera Negra 2 causa polêmica entre os fãs da Marvel

Os efeitos especiais são essenciais para o sucesso dos filmes da Marvel. Afinal de contas, uma boa parte da ação do MCU é contada, exclusivamente, em computação gráfica.

Nos últimos anos, diversos projetos da Marvel foram criticados por efeitos especiais “mal feitos”. A série Mulher-Hulk é um dos principais exemplos. Mesmo antes do lançamento, a produção já era detonada pelo visual da protagonista.

Séries como Ms. Marvel também foram detonadas pelo teor “amador” dos efeitos especiais. Em lançamentos nos cinemas, por outro lado, a Marvel compromete grande parte do orçamento com o CGI.

Mesmo assim, Thor: Amor e Trovão também virou alvo de críticas pela qualidade de seu CGI. Em Pantera Negra 2, a situação parece ter sido resolvida. Mesmo assim, alguns fãs ainda criticam os efeitos especiais da Disney.

“Os efeitos especiais de Pantera Negra 2 não estão tão bons… principalmente nas cenas de Talokan”, comentou um espectador no Twitter.

Segundo alguns fãs, um dos piores momentos do CGI de Pantera Negra 2 acontece na batalha final do longa.

“Há um péssimo momento de CGI na batalha final, com os efeitos do fogo – mas nada que arruíne a experiência dos espectadores”, explicou outro fã.

Essa opinião, no entanto, vem de uma pequena (mas escandalosa) minoria. Para a maioria dos espectadores, os efeitos de Wakanda Para Sempre são ótimos.

“O CGI de Wakanda Para Sempre é sensacional. Não consigo acreditar em tanta qualidade. Não sei o que aconteceu em Thor 4, mas eles definitivamente recuperaram o orçamento. O visual está imaculado”, afirmou outro fã.

A maior parte dos fãs também afirma que os efeitos especiais de Pantera Negra 2 superam todos os lançamentos recentes da Marvel. Inclusive, são melhores do que os do primeiro filme.

“Pantera Negra 2 destrói os outros filmes da Marvel em todos os aspectos visuais”, comentou um fã no Reddit.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está em cartaz nos cinemas. As outras produções da Marvel estão no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.