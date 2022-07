Chadwick Boseman recebe indicação póstuma ao Emmy

Chadwick Boseman faleceu há 2 anos atrás, deixando um grande marco na cultura pop mundial e um legado através do Pantera Negra, personagem que consagrou o ator no MCU, agora o ator recebeu uma indicação postúma por papel desempenhado em What…If?

Chadwick Boseman foi indicado ao Emmy por seu papel como Senhor das Estrelas na série animada da Marvel, no qual realizou o trabalho de dublagem do personagem.

Como as indicações foram anunciadas na tarde de terça-feira, muitos fãs da Marvel e do ator ficaram encantados ao ver a estrela de Pantera Negra entre os homenageados.

Na categoria de “Performance excepcional de locução de personagem”, Boseman é lestá em conjunto com outros astros da Marvel, Jeffrey Wright, em What If…? E F. Murray Abraham em Cavaleiro da Lua. (via ComicBook)

Seria emocionante ter uma vitória do eterno T’Challa, a premiação acontece em 12 de setembro deste ano.

T’Challa como Senhor das Estrelas em What…If?

Senhor das Estrelas de Chadwick Boseman

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, falou sobre o seu desempenho final de Boseman na série animada com a Variety no tapete vermelho para Shang-Chi.

“Nós não sabíamos que seria seu desempenho final, obviamente”, explicou Feige. “Ele veio várias vezes, estava tão entusiasmado com isso, estava tão animado com isso… Ele leu o episódio que vai ao ar daqui a 24 horas e depois voltou e disse ‘Eu realmente amo esta versão de T’Challa.’ E nós tivemos uma conversa depois disso com Ryan sobre ‘Como podemos obter um pouco dessa voz’, nada do enredo, mas apenas um pouco dessa voz em Pantera 2. Agora, é claro que é notavelmente triste e agridoce, mas estou muito feliz que temos e estou muito feliz que ele fez isso por nós. Estou animado para os fãs verem isso também.”

Senhor das Estrelas foi a última participação de Chadwick Boseman na Marvel Studios. Pantera Negra 2 infelizmente não terá Chadwick, mas produção lança esse ano e apresentará personagens que irão herdar o legado do ator.

Os episódios de What If e Pantera Negra estão disponíveis no Disney+.

