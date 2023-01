Channing Tatum quase matou Salma Hayek durante ensaios para Magic Mike 3

A atriz Salma Hayek quase foi morta pelo astro Channing Tatum durantes os ensaios para o filme Magic Mike 3.

Durante aparição no programa de Jimmy Kimmel, a estrela comentou sobre os ensaios de uma cena de dança do longa.

Segundo a atriz, ela quase morreu, pois estava prestes a cair de cabeça. Hayek queria evitar que suas calças caíssem enquanto Tatum a segurava, e não tinha certeza se usava roupa íntima (via Insider).

“Sabe, esta parte que não está nela onde estou de cabeça para baixo e minhas pernas devem estar em algum lugar. Mas de cabeça para baixo, perde-se o senso de direção, e eu não fiz o que eu deveria fazer, então no ensaio, eu fiquei tipo, de cabeça baixa, quase bati a cabeça”, disse ela.

“Ele segurou minhas calças, mas eu estava muito preocupada porque minhas calças estavam caindo, e eu não conseguia lembrar se estava de calcinha ou não naquele momento”, relembrou a atriz. “Todo mundo veio e meio que me tirou dele, e ele disse, ‘O que há de errado com você?’ Eu disse: ‘O que há de errado comigo? Você quase me matou!'”

Mais sobre Magic Mike 3

“Mike Lane, apelidado de Magic Mike, agora trabalha como barman na Flórida. Lá ele conhece uma mulher rica que descobre seu passado como stripper. Ela então o empurra para voltar a dançar e o convence a treinar uma trupe em Londres”, diz a sinopse.

O longa tem direção de Steven Soderbergh, com o roteiro por Reid Carolin.

Estrelado por Channing Tatum, o elenco ainda conta com Salma Hayek, Caitlin Gerard, Nancy Carroll, entre outros nomes.

Magic Mike 3 estreia no dia 10 de fevereiro nos Estados Unidos.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.