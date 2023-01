Channing Tatum revela que odiou filme de G.I. Joe

O astro Channing Tatum, que estrelou G.I. Joe: A Origem de Cobra, revelou que odiou ter participado do filme de 2009.

Tatum foi submetido ao teste de detector de mentiras da Vanity Fair, e não escondeu nada sobre o que mais odeia na carreira.

Ele revelou que não gostou de ter interpretado o soldado e líder na franquia G.I. Joe, e ficou aliviado quando foi morto em G.I. Joe: Retaliação no começo do filme (via ScreenRant).

O ator comentou que havia recusado o primeiro filme sete vezes, mas a Paramount Pictures insistiu que ele fizesse o longa.

“O primeiro eu recusei sete vezes, mas eles tinham uma opção sobre mim e eu tinha que fazer o filme. Então, o segundo, eu obviamente não queria fazer isso também”, disse ele.

Mais sobre G.I. Joe: A Origem de Cobra

“Equipados com as armas de espionagem mais modernas, a equipe de soldados conhecidos como G.I. Joe viaja para os lugares que mais precisam de seus serviços. Em sua missão mais atual, Hawk, Duke e o resto da equipe enfrentam Destro, um vendedor de armas corrupto, e lutam contra o crescimento da misteriosa organização Cobra”, afirma a sinopse.

O longa foi estrelado por Channing Tatum (Dog – A Aventura de uma vida), Joseph Gordon-Levitt (O Cavaleiro das Trevas Ressurge), Sienna Miller (Sniper Americano), Saïd Taghmaoui (Mulher-Maravilha), entre outros.

O filme teve a direção de Stephen Sommers, com o roteiro escrito por Stuart Beattie, David Elliot e Paul Lovett.

G.I. Joe: A Origem de Cobra está disponível na Netflix.

