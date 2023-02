Chefe da DC admite que filme da Batgirl era ruim

O filme cancelado da Batgirl prejudicaria a DC se fosse lançado. A afirmação vem de um dos chefes do DC Studios, Peter Safran.

“Batgirl é uma personagem que inevitavelmente incluiremos em nossa história”, afirmou o executivo (via Variety).

Ele continua, praticamente admitindo que o longa é ruim e envergonharia a DC:

“Não se trata do processo de cancelamento do filme. Eu vi o filme, e há muitas pessoas incrivelmente talentosas na frente e atrás da câmera naquele filme. Mas esse filme não foi lançado e às vezes acontece. Esse filme não é lançável. Na verdade, acho que Zaslav [David, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery] e a equipe tomaram uma decisão muito ousada e corajosa de cancelá-lo porque prejudicaria a DC. Teria prejudicado as pessoas envolvidas”, finalizou.

Arte conceitual do filme Batgirl

Filme cancelado estava quase pronto

A Warner Bros. gastou cerca de US$ 90 milhões com Batgirl, cujas filmagens já haviam sido concluídas.

O projeto estava em fase de pós-produção, e estava muito perto de ficar pronto para ser lançado.

O elenco de Batgirl conta com Leslie Grace como Barbara Gordon/Batgirl, Michael Keaton como Bruce Wayne/Batman, J.K. Simmons como Comissário Gordon e Brendan Fraser como Vagalume.

A direção é de Adil El Arbi e Billal Fallah, que também trabalharam em Ms. Marvel, série do Marvel Studios para o Disney+.

Com o cancelamento, não se sabe qual será o destino da personagem Batgirl na DC.

