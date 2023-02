Chefe da DC comenta idades dos novos Batman e Superman

James Gunn, chefe da DC Studios, respondeu em seu Twitter dúvidas dos fãs sobre as idades dos novos Batman e Superman no cinema.

Como parte do novo calendário de filmes da DC, Batman ganhará um novo filme além daquele de Robert Pattinson, chamado de The Brave And The Bold; enquanto Superman terá um reboot, intitulado de Superman: Legacy. Ambos os heróis serão mais jovens do que as suas últimas versões no cinema.

Quando questionado por um fã se o novo intérprete do Homem-Morcego seria interpretado por um ator no início dos 30 anos, Gunn simplesmente disse: “Ele ainda não foi escalado”.

He hasn’t been cast yet. — James Gunn (@JamesGunn) February 17, 2023

Outro fã especulou que Batman seria apenas alguns anos mais velho do que Superman, e James Gunn rebateu:

“As pessoas estão especulando sobre as duas idades. Tudo o que eu sempre disse foi que o Superman teria menos de 40 e poucos anos e Batman PODE ser alguns anos mais velho que o Superman”.

Yeah but people are speculating about both ages. All I ever said was Superman was younger than in his forties and Batman MIGHT be a couple years older than Superman. — James Gunn (@JamesGunn) February 17, 2023

Mais sobre os projetos

The Brave and the Bold (Os Corajosos e Ousados) introduzirá a nova versão do Batman no DCU. O Batman de Robert Pattinson continua a existir, mas não no mesmo universo. O vindouro filme também será o pontapé inicial para as aventuras da Bat-Família, que terão início com a introdução do novo Robin – que nessa versão, é Damian, o filho de Bruce Wayne – conheça os 10 novos filmes e séries anunciados pela DC.

Por sua vez, Superman: Legacy funciona como um reboot do personagem no cinema. De acordo com a DC, o filme não será uma história de origem e “focará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”.

James Gunn, CEO da DC Studios e diretor da franquia Guardiões da Galáxia e de O Esquadrão Suicida, vai escrever Superman: Legacy, que será lançado em 11 de julho de 2025.

De acordo com Gunn, Superman representa a “gênese do DCU”.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

