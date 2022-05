Chefe da DC confirma que Amber Heard quase foi substituída em Aquaman 2

Walter Hamada, presidente da DC Films, confirmou que Amber Heard quase foi substituída em Aquaman 2. O executivo alega que isso teria acontecido por falta de química entre ela e Jason Momoa.

Hamada testemunhou durante o julgamento de Amber Heard contra Johnny Depp. Ele depôs como testemunha de Depp, acusado de agressão doméstica pela ex-esposa.

“Eles não tinham muita química juntos”, disse Hamada, conforme a Variety. “Na edição, eles conseguiram fazer esse relacionamento funcionar no primeiro filme, mas havia uma preocupação de que foi preciso muito esforço para chegar lá”.

Hamada disse que a química foi criada na pós-produção, usando “magia do cinema”, incluindo a trilha sonora do filme. Ele disse que não é incomum que dois atores principais não tenham química.

“Você sabe quando vê, e a química não estava lá”, disse ele.

Hamada disse que Aquaman 2 foi concebido como uma “comédia de amigos” entre Momoa e Patrick Wilson, que interpreta o Rei Orm, meio-irmão de Aquaman. Heard alegou que seu papel foi “reduzido” consideravelmente ao longo do tempo, mas Hamada disse que permaneceu estático desde que o filme foi desenvolvido em 2018.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023. Já o primeiro filme está no HBO Max.

