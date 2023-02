Chefe da DC confirma que Batman terá um novo ator

Os fãs da DC foram pegos de surpresa com o anúncio de que veremos um novo Batman. Robert Pattinson permanece no papel, mas veremos filmes separados desse universo do filme de Matt Reeves com outro ator.

Agora, James Gunn, um dos chefes do recém-formado DC Studios, confirmou que o novo Batman será vivido por um ator inédito e não por alguém que já vestiu a capa do herói previamente.

Em uma interação com fã no Twitter, James Gunn confirmou essa informação. O fã perguntou se veremos um ator que já foi o Batman, ou se será um ator totalmente novo.

Gunn prontamente respondeu: “Novo ator”.

Naturalmente, ele não revelou por meio do tuite quem vestirá o manto do Batman. Veja abaixo.

DCU terá novo Batman

Além do lançamento de The Batman: Part II, os novos chefes do DCU confirmaram o desenvolvimento de uma nova franquia para o herói.

A saga começa com “The Brave and the Bold” (Os Corajosos e Ousados), um filme que também deve chegar aos cinemas em 2025.

O que se sabe é que The Brave and the Bold não tem apenas o objetivo de introduzir um novo Batman, mas também todos os integrantes da “Bat-Família” da DC.

A trama do longa focará, principalmente, no relacionamento de Batman e Robin. Na nova franquia, Robin é Damian Wayne – o filho biológico de Bruce Wayne que cresceu em uma sociedade de assassinos.

O filme será baseado na clássica HQ de Grant Morrison, que também introduz a figura de Damian Wayne para os fãs dos quadrinhos.

Todos os projetos do DCU serão lançados, eventualmente, no HBO Max. Atualmente, você já pode usar a plataforma para conferir todos os filmes do DCEU.

