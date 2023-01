Chefe da DC explica por que nova fase do estúdio não será a Marvel 2.0

Após o recém-anunciado cronograma de filmes e séries da DC, o chefe do estúdio, James Gunn, explicou (via Comic Book) por que a nova fase da DC Studios não pode ser considerada uma Marvel 2.0.

“Muitas pessoas pensam que será a Marvel 2.0 e, definitivamente, aprendi muitas coisas na Marvel”, admitiu Gunn, que dirigiu a trilogia Guardiões da Galáxia. “Acho que temos muitas diferenças. Acho que uma das razões pelas quais amo a DC é que realmente é outro universo. É um mundo alternativo. Com a Marvel, geralmente, é Nova York, Chicago, San Francisco… Aqui no DCU, temos Metrópolis, Gotham, Themyscira e Atlantis, e tudo isso é outro universo fictício, e este é o mundo que estamos criando”, disse ele.

Continua depois da publicidade

Gunn acrescenta que o universo da DC no cinema é mais planejado que o MCU:

“Estamos entrando em um mundo onde os super-heróis existem e existem há algum tempo de uma forma ou de outra, e esse é o universo. Estamos contando uma grande e enorme história central que é como o Marvel Studios, exceto que eu acho que estamos muito mais planejados do que a Marvel fez desde o início, porque reunimos um grupo de roteiristas para trabalhar totalmente nessa história. Mas também estamos criando um universo que é como Star Wars, onde existem tempos e lugares diferentes, coisas diferentes, ou como Game of Thrones, onde os personagens são um pouco mais complexos moralmente”, finalizou.

Novos filmes e séries da DC

Entre os novos títulos anunciados pela DC estão filmes de Superman, Batman & Robin, e uma série sobre a Mulher-Maravilha.

Foram 10 projetos anunciados ao todo, sendo cinco filmes e cinco séries, que iniciam a nova fase da DC no cinema – este primeiro capítulo é intitulado de “Deuses e Monstros” e acontecerá entre 2025 e 2027.

Nos cinemas, Superman: Legacy será o primeiro projeto, sendo lançado em 11 de junho de 2025. O filme será seguido por The Authority, que promete descontruir os heróis da DC. Os Bravos e os Destemidos (Batman & Robin), Supergirl: A Mulher do Amanhã e um filme de terror sobre o Monstro do Pântano fecham os primeiros projetos no cinema.

Por sua vez, nas séries de TV, Creature Commandos foi a primeira anunciada, sendo uma animação que irá explorar monstros da DC, como o Frankenstein, lutando na 2ª Guerra Mundial. Além disso, ele revelou séries sobre Amanda Waller, Lanternas Verdes, Paradise Lost – sobre as Amazonas antes do nascimento da Mulher-Maravilha – e Gladiador Dourado.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.