Chefe da DC não demitiu Henry Cavill como Superman: “Foi sacaneado”

O ator Henry Cavill deixou o papel de Superman em 2022, mas James Gunn, chefe da DC, revelou que o astro não foi demitido e “foi sacaneado”.

Com os planos da nova fase da DC tendo sido anunciados, Gunn aproveitou e comentou sobre o Superman e seu antigo ator, Cavill, que apareceu em Adão Negro.

Continua depois da publicidade

Segundo o cineasta, o astro foi enganado pelo antigo regime da Warner Bros, e nunca foi escalado por ele para ser o Homem de Aço. Gunn reiterou que não demitiu Cavill (via We Got This Covered).

“Nós não demitimos Henry. Henry nunca foi escalado. Para mim, é sobre quem eu quero escalar como Superman e quem os cineastas que queremos escalar. E para mim, para esta história, não é Henry”, disse ele.

“Eu gosto de Henry, acho que ele é um cara legal. Acho que ele está sendo enganado por muitas pessoas, incluindo o antigo regime desta empresa. Mas esse Superman não é Henry, por várias razões”, concluiu.

O novo filme do Superman

O novo longa-metragem está sendo escrito por James Gunn, chefe da DC Studios e também diretor de O Esquadrão Suicida e Pacificador.

Gunn revelou ser um grande fã de Superman: O Filme, estrelado por Christopher Reeve e que é considerado por muitos o melhor filme do herói.

A história do novo projeto vai seguir um Clark Kent mais jovem, algo como foi em O Homem de Aço, mas ele já estará trabalhando no Planeta Diário. No filme de Zack Snyder, Clark morava em Smallville e depois se mudou para Metropolis.

Superman: Legacy será lançado no dia 11 de julho de 2025.

Os filmes do Superman estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.