Chefe da DC posta nova imagem do Superman após anúncio de filme

James Gunn, um dos chefes da DC Studios, postou em seu Twitter uma nova imagem de Superman após o anúncio do filme Superman: Legacy.

A imagem é da capa da edição 1.050 da HQ Action Comics, que mostra Superman de volta à Terra, e a reunião de Clark Kent com Lois Lane e seu filho Jon. Mas a reunião em família é estragada por Lex Luthor, que rouba algo muito pessoal para o Superman.

Confira:

Enquanto não se sabe se a HQ serve como uma das inspirações para o novo filme do Superman, o que já se sabe é que o reboot trará uma versão mais jovem do super-herói e não será uma história de origem.

Mais sobre o projeto

De acordo com a DC, o filme não será uma história de origem e “focará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”.

James Gunn, CEO da DC Studios e diretor da franquia Guardiões da Galáxia e de O Esquadrão Suicida, vai escrever Superman: Legacy, que será lançado em 11 de julho de 2025.

De acordo com Gunn, Superman representa a “gênese do DCU”.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

