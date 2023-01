Chefe da DC revela se Jason Momoa viverá Lobo

O chefe da DC, James Gunn, finalmente quebrou o silêncio e revelou se o ator Jason Momoa vai interpretar o Lobo.

Momoa vive o Aquaman no Universo DC, e interpretou o personagem em três filmes e apareceu na série Pacificador.

Porém, segundo Gunn, o astro não vai interpretar dois personagens ao mesmo tempo, e que verá a situação após Aquaman 2. O produtor Peter Safran ainda afirmou que nenhuma decisão sobre o Lobo foi tomada no momento (via ComicBook).

“Jason não vai interpretar dois personagens, apesar do que vocês possam pensar. Vamos descobrir depois de Aquaman 2″, disse Gunn.

“É muito cedo. Ouça, ele definitivamente. Jason sempre pensou que Aquaman era uma trilogia, em sua própria mente. Mas escute, ele ama Lobo. Ele foi muito claro sobre isso também. Ele nunca vai interpretar dois personagens, mas nenhuma decisão foi tomada”, comentou Safran.

Mais sobre Aquaman 2

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) é dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II e Dolph Lundgren.

O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck. O ator também estará em The Flash.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

