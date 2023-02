Chefe da Marvel compara The Marvels com o primeiro Vingadores

The Marvels, a sequência de Capitã Marvel, vai reunir três poderosas heroínas – Carol Danvers/Capitã Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani). Em entrevista à EW, o chefe da Marvel Studios, Kevin Feige, falou sobre a química entre as atrizes e comparou o filme com o primeiro Vingadores.

“É algo imensamente poderoso ver Monica, Kamala e Carol juntas no mesmo lugar”, explica Feige. “Para mim, é semelhante ao primeiro filme dos Vingadores de ver os seis juntos no mesmo lugar. É arrepiante. Elas são tão boas juntas e todas têm histórias diferentes”, acrescentou.

Continua depois da publicidade

Ms. Marvel ganhou sua própria série de TV em 2022, mas será introduzida no cinema pela primeira vez em The Marvels. Feige se diz “orgulhoso” da série e define Kamala Khan como uma “grande nova personagem” do universo cinematográfico da Marvel.

“Eu também sei – e isso é um spoiler – ela essencialmente rouba a cena em The Marvels“, disse o executivo.

Ainda sobre a jovem heroína, Feige acrescenta: “A grande coisa sobre Kamala em sua série, e agora neste filme, é que ela não é diferente do Peter Parker de Tom Holland em Guerra Civil. Ela não consegue acreditar que está com essas outras heroínas e não consegue acreditar que se encontra nesses lugares. E isso é divertido porque queremos ser isso. Eu quero ser isso”, finalizou.

Brie Larson como Capitã Marvel

Mais sobre The Marvels

The Marvels é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau, que assumirá a persona Fóton.

Além de servir como sequência de Capitã Marvel, The Marvels também serve como continuação de Ms. Marvel, série do Disney+ que introduziu Kamala Khan ao MCU.

“Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Krees e se vingou da Inteligência Suprema. Mas as consequências não intencionais levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado”, diz a sinopse do filme.

“Quando seus deveres a enviam para um buraco de minhoca anômalo ligado a um revolucionário Kree, seus poderes se confundem com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha distante de Carol, a capitã Monica Rambeau. Juntas, esse trio improvável deve se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como As Marvels”, conclui a sinopse.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

The Marvels chega aos cinemas brasileiros em 9 de novembro.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.