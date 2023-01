Chefe da Marvel explica por que Homem-Formiga 3 inicia a Fase 5 do MCU

A estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania se aproxima (Homem-Formiga 3), e o chefe da Marvel, Kevin Feige, explicou o motivo do filme iniciar a Fase 5 do MCU.

Com o término da Fase 4 após o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, o pequeno herói vai iniciar a chamada Saga do Multiverso.

Scott Lang foi o escolhido para dar início à Fase 5 e chefiar o Reino Quântico junto de seus outros aliados, Hope e Janet van Dyne e Hank Pym.

Em entrevista com a Empire, Feige admitiu que o Homem-Formiga foi escolhido para liderar a nova fase, pois ele não merecia menos que isso (via ComicBook).

“Queríamos começar a Fase 5 com o Homem-Formiga porque ele conquistou essa posição. Não ser simplesmente um secundário ou o alívio cômico, mas assumir sua posição na frente do pódio do MCU”, disse ele.

Kang é o grande vilão de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Chefe da Marvel revela motivação de Kang em Homem-Formiga 3

O presidente da Marvel Studios falou com a Empire sobre o vilão do vindouro filme do herói minúsculo.

Para piorar, ele conta com diversas variantes, inúmeras das quais também têm objetivos nefastos, o que faz dele uma ameaça única.

Preso no Reino Quântico, Kang fica cara a cara com a equipe do Homem-Formiga depois que Scott, Hope, Janet, Hank e Cassie são sugados para a dimensão.

“Kang é uma pessoa muito poderosa, mas quando o conhecemos, ele está em uma posição em que precisa recuperar esse poder. Ele tem uma nave e um dispositivo que lhe permitiria ir a qualquer lugar, e qualquer momento em que ele quiser, se ele puder colocá-lo online. Se ao menos ele tivesse acesso a cientistas geniais com partículas de Pym”, disse Kevin Feige.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Sobre o autor Gabriel Silveira