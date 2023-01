Chefe da Marvel revela motivação de Kang em Homem-Formiga 3

Kang, o Conquistador, será introduzido no MCU em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3). Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, revelou a motivação do antagonista.

O presidente da Marvel Studios falou com a Empire sobre o vilão do vindouro filme do herói minúsculo.

Para piorar, ele conta com diversas variantes, inúmeras das quais também têm objetivos nefastos, o que faz dele uma ameaça única.

Preso no Reino Quântico, Kang fica cara a cara com a equipe do Homem-Formiga depois que Scott, Hope, Janet, Hank e Cassie são sugados para a dimensão.

“Kang é uma pessoa muito poderosa, mas quando o conhecemos, ele está em uma posição em que precisa recuperar esse poder. Ele tem uma nave e um dispositivo que lhe permitiria ir a qualquer lugar, e qualquer momento em que ele quiser, se ele puder colocá-lo online. Se ao menos ele tivesse acesso a cientistas geniais com partículas de Pym”, disse Kevin Feige.

Kang em Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann. Jonathan Majors, introduzido em Loki como uma das versões de Kang, também vai aparecer no filme.

A história vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

