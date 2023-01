Chefe da Marvel revela o segredo do sucesso do MCU

O chefe da Marvel Studios, Kevin Feige, finalmente revelou sobre o verdadeiro segredo do sucesso do MCU no cinema.

Enquanto Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não é lançado, Feige comenta sobre como a Marvel se mantém no topo com várias produções.

Robert Downey Jr estava pronto para o fracasso de Homem de Ferro, e isso não aconteceu. A partir daí, a editora começou a fazer bastante sucesso. Diversos estúdios tentam imitar a fórmula, e segundo Feige, não há nenhuma fórmula. O segredo é trabalhar duro e ter paixão no que faz (via ScreenRant).

“A verdade honesta, que não é tão empolgante, mas você obtém informações privilegiadas sobre este podcast e eu darei a você. Não há segredos. Há segredos em termos de histórias, spoilers e coisas assim, mas se houvesse uma fórmula, porque as pessoas perguntam há muito tempo, ‘Qual é a fórmula?’ e a verdade é que não há”, disse ele.

“O segredo que é compartilhado por organizações de sucesso, contadores de histórias e cineastas é apenas uma quantidade enorme de trabalho duro”, acrescentou. “E a única coisa que pode alimentar esse trabalho duro é a paixão”, continuou Feige. “E, felizmente, é isso que temos na Marvel Studios. Eu sempre digo que se não estivéssemos aqui fazendo os filmes seríamos os primeiros a comprar ingressos antecipados, ou eu costumava dizer esperando na fila do quarteirão para vê-los.”

Chefe da Marvel revela motivação de Kang em Homem-Formiga 3

Kang, o Conquistador, será introduzido no MCU em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3). Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, revelou a motivação do antagonista.

Para piorar, ele conta com diversas variantes, inúmeras das quais também têm objetivos nefastos, o que faz dele uma ameaça única.

Preso no Reino Quântico, Kang fica cara a cara com a equipe do Homem-Formiga depois que Scott, Hope, Janet, Hank e Cassie são sugados para a dimensão.

“Kang é uma pessoa muito poderosa, mas quando o conhecemos, ele está em uma posição em que precisa recuperar esse poder. Ele tem uma nave e um dispositivo que lhe permitiria ir a qualquer lugar, e qualquer momento em que ele quiser, se ele puder colocá-lo online. Se ao menos ele tivesse acesso a cientistas geniais com partículas de Pym”, disse Kevin Feige.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

