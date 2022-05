Chefe da Marvel teve dois pedidos especiais sobre Doutor Estranho 2

Em entrevista com a Variety, o artista de efeitos especiais Alexis Wajsbrot revelou que o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, teve dois pedidos especiais sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

O produtor pediu que a equipe acrescentasse o Tribunal Vivo e a Terra Selvagem em cenas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mesmo que brevemente.

Pelo visto, estas são referências que, em breve, podem resultar em alguma coisa. Kevin Feige é conhecido por ter um ótimo planejamento.

“Nós tínhamos um mundo de estátuas incas, e Kevin Feige pensou: ‘Esse poderia ser um ótimo mundo para colocar o Tribunal Vivo.'”

“Então, esse se tornou o mundo do Tribunal Vivo. Nós tivemos uma ideia para uma selva, e Kevin Feige disse: ‘Poderia ser legal se fosse a Terra Selvagem.'”

“A Terra Selvagem é um lugar que existe nos quadrinhos da Marvel, então nós tivemos que adicionar alguns dinossauros.”

“Tivemos que modelar, texturizar, renderizar e animar dinossauros para que aparecessem por uns dois segundos.”

“Esse não é um processo exatamente econômico”, comentou o artista de efeitos especiais de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ainda está em cartaz nos cinemas.

