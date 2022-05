Chefe de Star Wars admite erro da franquia que não vai cometer de novo

Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, falou recentemente sobre o fracasso de Han Solo: Uma História Star Wars e que isso não se repetirá no futuro da franquia.

Após o retorno da saga com Star Wars: O Despertar da Força, a Lucasfilm procurou expandir o universo de Guerra nas Estrelas com histórias paralelas de personagens, começando pela antologia Rogue One: Uma História Star Wars, de 2016, que foi um grande sucesso.

Han Solo: Uma História Star Wars chegou aos cinemas em 2018, mas não agradou: os fãs se interessaram pela história origem do contrabandista e de como ele conheceu Chewbacca, mas não pareceu uma boa ideia reformular o elenco para mostrar os personagens mais jovens.

Em perfil à Vanity Fair, a presidente Kathleen Kennedy disse que não contará a história de nenhum outro personagem na linha do que fez com Han Solo: “Deve haver momentos ao longo do caminho em que você aprende as coisas. Agora parece muito claro que não podemos fazer isso.”

Isso deixa incerto os planos da franquia para a série de Lando Calrissian com Donald Glover no papel principal.

Mais informações sobre a série de Lando devem ser divulgadas em breve.

