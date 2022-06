Cheio de ação, thriller policial conquista fãs na Netflix

Pouco divulgado em sua estreia original, S.W.A.T.: Comando Especial 2 se tornou um inesperado sucesso com o público brasileiro da Netflix. Logo após sua estreia, o thriller policial galgou inúmeras posições no ranking da plataforma, superou aguardados lançamentos e figurou em posição de destaque no Top 10.

Lançado originalmente em 2011, S.W.A.T.: Comando Especial 2 não chegou a ser exibido nos cinemas. Ou seja: o filme estreou diretamente em DVD.

Dirigido por Benny Boom, cineasta conhecido pelo drama biográfico All Eyez on Me – A História de Tupac, S.W.A.T. 2 é uma sequência do filme S.W.A.T., levemente baseado na série de TV homônima.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de S.W.A.T.: Comando Especial 2 na Netflix.

Conheça a história de S.W.A.T.: Comando Especial 2

Na Netflix, S.W.A.T.: Comando Especial 2 repete o sucesso de outros thrillers policiais – como os hits Furioza e Shimmer Lake.

Como citamos anteriormente, Comando Especial 2 é levemente baseado na série de TV S.W.A.T., lançada nos anos 70.

Porém, o longa não faz referência aos personagens da série ou ao elenco do filme anterior, que estreou em 2003.

“Após uma tentativa de resgate fracassada, a equipe especial de armas e táticas de Detroit passa a ser alvo de um agente do governo que busca vingança”, afirma a sinopse oficial de Comando Especial 2 na Netflix.

No centro da trama de Comando Especial 2 está um misterioso assassino profissional, que faz de tudo para matar os integrantes de uma força especial do governo.

O longa começa quando Paul Cutler, um tenente da polícia de Los Angeles, é transferido para Detroit.

No novo posto, ele sofre para se adaptar ao clima da cidade e aos novos colegas – porém, não demora a embarcar em um jogo de gato e rato com um terrível assassino.

A exemplo de outros thrillers da Netflix, S.W.A.T.: Comando Explosivo 2 é garantia de cenas eletrizantes, grandes reviravoltas e muita emoção.

Quem está no elenco de S.W.A.T. 2 na Netflix?

O elenco de S.W.A.T.: Comando Explosivo 2 é formado principalmente por atores de TV.

Gabriel Macht, das séries jurídicas Suits e Pearson, interpreta o Tenente Paul Cutler, o protagonista do longa.

Robert Patrick, famoso por viver o robô T-1000 em O Exterminador do Futuro 2, interpreta Walter Hacht, o grande vilão de Comando Especial 2.

Carly Pope – que já havia contracenado com Gabriel Macht na série Suits – interpreta Kim Byers, a psiquiatra da polícia de Detroit.

Giancarlo Esposito, de séries como Breaking Bad, The Mandalorian e Cara Gente Branca, faz uma participação especial como o Inspetor Hollander.

O elenco de S.W.A.T.: Comando Explosivo 2 conta também com Shannon Kane (The Originals), Kristanna Loken (Burn Notice), Nicholas Gonzalez (The Good Doctor) e Micah Hauptman (Supernatural).

S.W.A.T.: Comando Explosivo 2 está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

