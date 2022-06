Cheio de mistério, filme erótico tem tudo para conquistar fãs na Netflix

Se você curte filmes eróticos e histórias quentes, não deixe de conferir Glamour Girls. Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o longa acompanha uma intensa trama de mistério, ambientada no mundo das acompanhantes de luxo. A estreia é perfeita para fãs de thrillers e narrativas dramáticas.

Produzido na Nigéria, Glamour Girls é um interessante projeto da Nollywood – a crescente indústria cinematográfica do país.

Continua depois da publicidade

Lançado internacionalmente pela Netflix, Glamour Girls é uma criação do cineasta Bunmi Ajakaiye. A exemplo de outras produções africanas, o longa tem tudo para fazer muito sucesso com o público brasileiro da plataforma.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama quente (e misteriosa) de Glamour Girls e o talentoso elenco do longa.

Conheça a trama quente de Glamour Girls na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o interesse do público brasileiro por séries e filmes produzidos na África.

Os projetos de Nollywood – como a elogiada série União de Sangue – costumam garantir posições de destaque no Top 10 do streaming.

Glamour Girls, dessa forma, tem tudo para repetir esse sucesso. Afinal, o longa mistura intensas cenas eróticas com uma trama repleta de mistério.

“O mundo das acompanhantes de luxo atrai um grupo de mulheres com a promessa de muito glamour e dinheiro. Até que um assassinato ameaça colocar tudo a perder”, afirma a sinopse oficial de Glamour Girls.

O filme acompanha a história de 5 mulheres que tentam subir na vida como acompanhantes de luxo na metrópole de Lagos, Nigéria.

As protagonistas Emma, Helion, Jenna e Louise são guiadas pela glamourosa Donna, uma cafetina que administra um lucrativo negócio sexual.

Ou seja: a trama do longa é bastante parecida com a da série Verdades Secretas, um dos maiores sucessos do Globoplay.

Mas após a revelação de um misterioso assassinato, a vida das protagonistas vira de cabeça para baixo. Nesse cenário complicado, nada é o que parece.

Tudo sobre o elenco de Glamour Girls na Netflix

O elenco de Glamour Girls é liderado por talentosas atrizes nigerianas, que dão um show como as 5 protagonistas da história.

Sharon Ooja, Segilola Odigan, Joselyn Dumas e Toke Makinwa vivem, respectivamente, Emma, Helion, Jenna e Louise.

Nse Ikpe-Etim, por sua vez, interpreta a cafetina Donna – uma mulher misteriosa e influente, que guarda um grande segredo.

O elenco de Glamour Girls conta também com Taymesan Emmanuel como Tommy e Lillian Afegbai como Majesty.

Glamour Girls já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. A plataforma também conta com várias outras produções africanas. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.