Cheio de mistério, suspense chocante estreia no Prime Video

Se gosta de filmes de suspense e tramas de mistério, tem tudo para curtir Convidada Indesejada. Recém-chegado ao catálogo brasileiro do Prime Video, o longa acompanha uma história chocante que poderia acontecer com qualquer um – marcada por inúmeras reviravoltas e um final surpreendente.

O filme para TV Convidada Indesejada foi lançado originalmente em 2016. O longa foi exibido pela emissora americana Lifetime, onde garantiu uma audiência considerável.

Produzido pelo cineasta Fred Olen Rey, Convidada Indesejada falhou em conquistar a crítica especializada. Agora, o filme ganha uma nova chance no catálogo da Amazon.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história sinistra e o elenco de Convidada Indesejada no Prime Video.

Conheça Convidada Indesejada no Amazon Prime Video

Convidada Indesejada estreou no catálogo brasileiro do Prime Video em 1 de maio de 2022.

O longa chega à Amazon pouco depois de Meia-Noite no Switchgrass, outro popular filme de suspense da plataforma.

A trama de Convidada Indesejada começa quando uma jovem universitária é encontrada morta no campus de sua universidade.

O misterioso falecimento da jovem afeta profundamente a protagonista Christine, uma estudante que se prepara para retornar à cidade natal e passar as férias de fim de ano com a família.

Christine é a melhor amiga de Amy, uma jovem que vive um relacionamento conturbado com a família, e por isso, decide passar o feriado sozinha.

Mas após receber notícias do misterioso assassinato, Christine decide convidar Amy a viajar com ela e se hospedar na residência da família.

O que começa como uma viagem dos sonhos acaba se tornando um verdadeiro pesadelo, causado pela crescente obsessão de Amy pela família de Christine.

Ao chegar à casa da amiga, Amy começa a criar conexões perigosas com os familiares de Christine – o que culmina em um final realmente chocante, com o potencial para deixar todos os espectadores de cabelo em pé.

O clima do filme é muito parecido com o de outras produções de sucesso do Prime Video, como o suspense Casualidade.

O elenco de Convidada Indesejada é liderado por Valentina Novakovic e Kate Mansi como Christine e Amy.

Valentina Novakovic, a intérprete de Christine, é famosa por sua performance como Natasha Williams na série Neighbours.

Kate Mansi, por sua vez, está em produções como How I Met Your Mother, Muse e Time of Our Lives.

Beth Littleford (Amor a Toda Prova) e Ted King (General Hospital) completam o elenco principal de Convidada Indesejada como os pais de Christine.

Convidada Indesejada já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Veja abaixo o trailer do longa.