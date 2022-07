Cheio de violência, thriller da Netflix deixa espectadores chocados

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Passado Violento se tornou um verdadeiro fenômeno. O longa superou alguns dos maiores sucessos do streaming e garantiu a medalha de ouro no Top 10 da plataforma. Violento, eletrizante e cheio de reviravoltas, o filme é garantia de emoção e surpresas.

Passado Violento – também encontrado sob o título original Clean – chegou aos cinemas em 2021. O longa é dirigido por Paul Solet, de filmes como O Mistério de Grace e Alvo Triplo.

Em sua estreia original, Passado Violento falhou em conquistar a crítica especializada. O filme garantiu apenas 44% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mesmo assim, a trama ganhou o coração do público brasileiro.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Passado Violento na Netflix; confira.

De que fala Passado Violento na Netflix?

Sucesso na Netflix, Passado Violento já é comparado a outros bem sucedidos thrillers de ação da plataforma, como Instinto Assassino e Ajuste de Contas.

O longa acompanha a história de Clean, um gari que luta para superar os fantasmas do passado e iniciar uma nova vida.

“Um ex-assassino que trabalha como coletor de lixo em Nova York precisa retomar velhos hábitos para proteger sua jovem vizinha de um chefe do crime”, afirma a sinopse oficial de Passado Violento na Netflix.

Como indica a sinopse, Passado Violento foca na história do coletor de lixo Clean, que tenta levar uma pacata vida de redenção em Nova York.

No entanto, as boas intenções do protagonista acabam chamando a atenção de um perigoso gângster.

Devido ao seu passado como assassino profissional, Clean se torna alvo de uma implacável organização criminosa.

Por seu estilo de ação, Passado Violento também foi comparado (de maneira desfavorável) à franquia John Wick.

Conheça o elenco de Passado Violento na Netflix

O elenco de Passado Violento é liderado por Adrien Brody como o protagonista Clean. Além de atuar no filme, o ator também é um dos produtores-executivos.

Você, provavelmente, conhece Adrien Brody por performances em filmes como O Pianista, King Kong e O Grande Hotel Budapeste.

Por sua atuação em O Pianista, Brody levou o Oscar de Melhor Ator. Aos 29 anos, ele se tornou o artista mais jovem a vencer a categoria.

Chandler DuPont (Twelve), interpreta Dianda, uma jovem garota que Clean decide proteger.

Glenn Fleshler, de filmes como Coringa e séries como True Detective, vive Michael, o grande antagonista do longa.

O elenco de Passado Violento conta também com Mykelti Williamson (Um Limite Entre Nós), Michelle Wilson (Prematuro) e John Bianco (The Brooklyn Banker).

Finalmente, o hit da Netflix traz uma inesperada participação especial do rapper RZA.

Passado Violento está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

